Pallamano, l’Aretusa cerca l’assalto alla vetta contro l’Haenna

E’ fissato per sabato 15 alle ore 19,30, al palazzetto dello sport della cittadella di Siracusa, il big match della serie B di pallamano che, nell’ultimo incontro della regular season, vedrà di fronte l’Aretusa di Luigi Rudilosso alla capolista Haenna.

Le due squadre arrivano a questo incontro distanziate di 2 soli punti e questo incontro ne determinerà la classifica in vista della seconda fase e della coppa Sicilia che si svolgerà la prossima settimana proprio a Enna.

In casa Aretusea, certa l’assenza per infortunio di Matteo Giuffrida, pedina fondamentale negli equilibri degli aretusei, c’è da scommettere che mister Rudilosso abbia trovato le giuste e valide alternative in vista di questo importante incontro.

Sarà una partita che probabilmente verrà decisa da singoli episodi: fisicamente più forti ed esperienti gli ennesi; tecnicamente, tatticamente e atleticamente più validi i giovani siracusani.

All’andata affermazione maturata negli ultimi minuti dell’ Haenna che si impose con il punteggio di 24-21 e che sostanzialmente determina il divario attuale in classifica.

E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni che, oltre che godere di un gradevole spettacolo di pallamano, inciterà i propri beniamini cosi come è sempre avvenuto nelle occasioni che contano, risultando il classico ottavo uomo in campo