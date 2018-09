Pallanuoto, l’Ortigia pronta all’esordio in coppa Italia: si parte venerdì contro la Lazio

Meno due all’inizio della nuova stagione agonistica dell’Ortigia pallanuoto. Tanti sono i giorni che mancano al debutto in coppa Italia. I biancoverdi, inseriti nel girone B del Centro Federale “Polo Natatorio” di Ostia, romperanno il ghiaccio alle 17.30 di venerdì 21 settembre contro la Lazio Nuoto.

Doppio impegno l’indomani, alle 11 contro la Roma Nuoto e alle 16.30 contro la Rari Nantes Florentia. Le prime due di ognuno dei tre gironi accederanno alla Final Eight in programma a marzo e alla quale parteciperanno, di diritto, Pro Recco e Brescia.

Non sarà della trasferta romana l’americano Matthew Farmer, in attesa dell’ultimo visto internazionale. Coach Stefano Piccardo, dopo i due allenamenti incrociati la scorsa settimana con la Nuoto Catania, ha lavorato in sede alternando sedute in palestra, nuoto e schemi in acqua.

“Nuova stagione, squadra cambiata per quattro tredicesimi, impegni importanti – commenta Piccardo prima della seduta del mercoledì – Andiamo in coppa Italia fiduciosi e consapevoli di aver lavorato bene fino a questo momento. La squadra si sta impegnando e anche i nuovi stanno continuando il loro ambientamento nel miglior modo possibile. Andiamo a giocare contro tre buone squadre che metteranno in vasca entusiasmo e voglia di ben figurare in questo torneo.”

Pomeriggio libero per i biancoverdi che domani, giovedì, svolgeranno una doppia seduta di allenamento. Partenza per Roma venerdì mattina.