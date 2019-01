Pallavolo, l’Holimpia Siracusa batte Comiso e conquista la semifinale di Coppa Sicilia

Lo spettacolo di ieri sera al Pala Pino Corso vede vincitrice l’Holimpia Paomar Siracusa per 3 a 0 sull’Agriacono Comiso. Una vittoria, la terza in questa stagione sportiva considerando campionato, torneo e coppa, ai danni della corazzata comisana, che permette alle Biancoazzurre di coach Cammarana, di accedere alla final fuor di Coppa Sicilia.

Una pallavolo giocata ad alti e bassi, ma che specialmente nel primo set ha lasciato tutti col fiato sospeso. Il pronostico tra le due compagini non può mai essere scontato, parlano chiaro i parziali (31/29, 25-22, 25-21). L’avvio è favorevole alle biancoazzurre, che partono forte in attacco, e a due gran muri di Lena e di Strano; è l’Holimpia a tenere le redini del gioco nel primo set, si porta sul +3 fino al punteggio di 20/17, quando le comisane reagiscono, e pareggiano i conti. Si va ai vantaggi, ma è la squadra casalinga a spuntarla per 31/29.

Secondo e terzo sono molto simili; Comiso accusa mentalmente il colpo della sconfitta del primo set, e l’Holimpia Siracusa va subito avanti. Le biancorosse tentano di accorciare le distanze, ma la squadra di capitan Franzò è carica e compatta, chiude i due set 25/22 e 25/21, e conquista il pass per la final fuor di Coppa Sicilia.

“È stata una partita equilibrata con lunghi scambi e spettacolari difese – dichiara Ivana Cianci – Nonostante la vittoria in campionato sapevamo che sarebbe stata una partita non facile perché la squadra avversaria ha individualità importanti quindi non le abbiamo sottovalutate. L’obiettivo era unico e chiaro per tutta la squadra – conclude la centrale – e l’abbiamo dimostrato nei momenti decisivi del set.”

Archiviato il passaggio in coppa, l’Holimpia Paomar Siracusa, scenderà in campo sabato pomeriggio per la gara interna contro la Pallavolo Augusta. La Serie D esce a testa alta da una sconfitta in 4 set contro la capolista di Ragalna, mentre la prima divisione scenderà in campo questa sera per il posticipo con Seven Francofonte.