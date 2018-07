Passaggio della campana per il Leo club Siracusa, Lisa Cataldo il nuovo presidente

Domenica 1 luglio, al Venus Sea Garden Hotel di Brucoli, ha avuto luogo la cerimonia di chiusura e passaggio della Campana dei Leo Club della IV Area Operativa (Augusta, Lentini, Modica II, Ragusa e Siracusa) del distretto Leo 108 YB – Sicilia.

Presidente per l’anno sociale 2018/2019 del Leo Club Siracusa è Lisa Cataldo che, a soli 15 anni, riveste questa prestigiosa carica. La Presidente ha annunciato di avere intenzione di realizzazione, insieme ai soci del Club, molteplici attività di servizio anche e soprattutto per la comunità aretusa, come del resto si è sempre distinto il club.

Era presente alla cerimonia una delegazione del Lions club sponsor, il Lions Club Siracusa Host, tra i quali la Presidente professoressa Teresa Peluso ed il Leo advisor, dottore Nestore De Sanctis. Lisa ha anche annunciato il suo Direttivo che la coadiuverà anche se ha tenuto a precisare che coinvolgerà tutti i soci alla stessa maniera: Vice Presidente: Francesca Caminito; Segretario: Francesca Cataldo; Tesoriere: Gabriele Martinelli; Cerimoniere: Robert Lars Eder; Censore: Pietro Garofalo; Consiglieri: Beatrice Bellina ed Agnese Caminito; Leo Promoter: Federico Fortuna.

“Sono fermamente convinta che il Presidente sia solamente il portavoce della volontà di tutti i soci – dichiara Lisa Cataldo – e il Leo Club potrà fare bene solamente se camminerà unito all’insegna del service e dell’amicizia“. La Presidente aggiunge che opererà tenendo sempre a mente una frase che le sta molto a cuore: “Perché essere Leo? Perché ne vale la pena? Per gli altri meno fortunati, per quel poco che posso aver fatto per aiutarli.”