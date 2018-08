Priolo Gargallo, ieri la prima schiusa di uova di Caretta Caretta

Nuova incredibile notizia da Saline di Priolo. Ieri sera, 11 agosto, nella spiaggia adiacente alla riserva, è stata registrata la prima storica schiusa di uova di tartaruga marina Caretta caretta nel territorio di Priolo Gargallo. Grazie alla segnalazione dei giovani priolesi Ivan Buono e Nemesia Petrolito, la Lipu – Saline di Priolo, WWF Sicilia Nord Orientale ed ENPA sezione provinciale di Siracusa hanno recintato la zona e seguito le giovani tartarughe nel loro primo e impegnativo viaggio verso il mare. Nei prossimi giorni, i volontari delle tre associazioni vigileranno sul nido per garantire il successo della schiusa. “Si ringrazia il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa per il supporto dato alle associazioni per la buona riuscita dell’operazione. Scoprire nuove specie – ha dichiarato Fabio Cilea, direttore della RNO Saline di Priolo -, per un territorio come quello di Priolo Gargallo, è sempre una grande emozione che da, ancora una volta, una speranza di rinascita per questa terra”.

La Caretta caretta, l’unica specie nidificante certa delle coste italiane, depone le sue uova nella spiaggia, nei mesi da inizio giugno a fine agosto. Queste, si schiuderanno dopo circa 60 giorni e depongono approssimativamente un centinaio di uova.

“La speranza – ha dichiarato Alessandro Grasso, commissario straordinario della sezione ENPA di Siracusa -, è che l’animale, nei prossimi anni, possa ritornare a rendere speciale questa spiaggia. Le operazioni, sono state supervisionate da Oleana Olga Prato, operatrice del Progetto Tartarughe e del Progetto Life Euroturtles, che, nei mesi passati, aveva posto l’attenzione sulla zona trovandola idonea a una eventuale deposizione di questa splendida specie“.