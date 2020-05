Priolo Gargallo, interdizione al possesso di animali per il proprietario del cane ucciso: la richiesta delle associazioni animaliste

Una richiesta di ordinanza interdittiva al possesso di animali per l’uomo che nei giorni scorsi si è reso protagonista dell’uccisione del proprio cane, morto trascinato dall’auto per alcuni chilometri. A chiederlo sono gli avvocati Claudia Taccani per Oipa Italia Onlus – Organizzazione Internazionale Protezione Animali – , Claudia Ricci per Enpa Onlus – Ente Nazionale Protezione Animali Onlus – , Rosaria Loprete per Leal Onlus Lega Antivivisezionista Lombarda, Maria Silvia D’Alessandro per Leidaa Onlus – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Erika Delbianco per Gaia Animali & Ambiente Onlus, -, Michele Pezone per Lndc Animal Protection – Lega Nazionale per la difesa del cane – Gaetana Cipolla per Caa Sicilia Confederazione Ass. Animaliste Sicilia e per L’Altra Zampa Onlus.

Le associazioni rappresentate dai rispettivi legali, una volta venute a conoscenza del fatto di cronaca – che ha avuto una eco a livello nazionale – e che fin qui è scaturita in una denuncia nei confronti dell’uomo residente a Priolo, adesso, dopo aver trasmesso una denuncia alla Procura, hanno annunciato la volontà di essere ammesse come parti civili nel caso di un eventuale processo. Ma l’azione delle associazioni animaliste non si ferma qui.

Ieri infatti è stata protocollata la richiesta al sindaco di Priolo, Pippo Gianni, l’emissione di una ordinanza sindacale avente ad oggetto il divieto specifico di possesso di animali in qualità di “primo tutore della sicurezza ed incolumità della popolazione (umana ed animale)“. E per rafforzare la propria richiesta le associazioni hanno richiamato altre ordinanze simili, emanate dai Comuni di Mertellago (provincia di Venezia), di Leggo, Jolanda di Savoia (provincia di Ferrara) e Bussolengo. “Le ordinanze suindicate – scrivono le associazioni – sono state emesse con la finalità di tutelare gli animali da qualsiasi forma di maltrattamento, anche sul piano etologico.”