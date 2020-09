Provvedimenti in materia di lavoro, sabato forum a Rosolini

La normativa emergenziale ha profondamente modificato la disciplina ordinaria in materia di lavoro. Ai provvedimenti di integrazione del reddito e di sostegno all’occupazione si accompagnano anche le nuove regole in tema di licenziamenti individuali e collettivi post Covid-19.

Di questi temi si parlerà sabato 26 settembre 2020 a Rosolini alle 9,30 (Palazzo Comunale – Aula Consiliare – Via Roma 2) in un convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa in collaborazione con l’associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione Sicilia.

L’evento, dopo i saluti di rito del Sindaco di Rosolini avv. Giuseppe Incatasciato e del Presidente dell’Ordine, Massimo Conigliaro, prevede gli interventi del Direttore della sede Inps di Siracusa, Salvatore Di Stefano e del Direttore del Centro per l’Impiego di Siracusa, Alberto Alessandra. Le relazioni sono affidate all’avvocato Roberto Pasqua, vice presidente Agi Sicilia, che tratterà il tema dei licenziamenti individuali e collettivi post emergenza Covid-19 ed a Giuseppe Motta, nella qualità di Presidente della Commissione Lavoro dell’Odcec di Siracusa, che illustrerà la Gestione dei versamenti contributivi sospesi, Durc e agevolazioni contributive post emergenza Covid-19. Modera l’evento il Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa, Pietro Assenza.