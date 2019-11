Ricorso al Tar contro il neo procuratore di Siracusa. Il Csm si oppone: “Gambino superiore rispetto a tutti gli altri aspiranti”

C’è un ricorso al Tar del Lazio contro la nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Siracusa Sabrina Gambino. A proporlo il magistrato Antonino Fanara, che – tra i partecipanti al concorso per il posto da capo a Siracusa – chiede l’annullamento della delibera del Csm del 3 luglio 2019, con la quale è stato conferito l’ufficio direttivo di Procuratore. Il ricorrente, tra le altre cose, ritiene una valorizzazione con “evidente dismisura” del curriculum della Gambino in relazione soprattutto all’esperienza da questa svolta alla Dda di Catania quando lo stesso Fanara ritiene di aver conseguito una più significativa esperienza quale membro della Direzione distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

Il magistrato ritiene che il giudizio assegnato alla Gambino risulterebbe il “frutto di gravissime carenze istruttorie, omissioni e travisamento di fatti e ciò in palese violazione del superiore interesse pubblico di individuare il miglior dirigente da preporre al posto da coprire”.

L’ufficio studi del Csm, però, ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento perché il Consiglio, chiamato a effettuare una valutazione comparativa tra i diversi aspiranti finalizzata alla scelta del dirigente più idoneo “per attitudini e merito e tarata, quindi, sulle esigenze concrete dello specifico ufficio direttivo da ricoprire”, ha ritenuto utile porre alla direzione un magistrato dotato di comprovata e varia esperienza in tutti i settori della giurisdizione per avere svolto le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica al Tribunale di Caltagirone e di sostituto procuratore generale alla Corte d’appello di Catania.

Inoltre, l’ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura evidenzia che il neo procuratore ha maturato esperienza specifica in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso per 4 anni negli ultimi 15 e risulta avere le qualità di merito e le attitudini richieste per la copertura del posto messo a bando a livello comparativamente superiore rispetto a tutti gli altri aspiranti, i quali, pur presentando positivi profili professionali, sono destinati a recedere.

Così anche Fanara, sostituto procuratore a Catania, a cui è riconosciuta comunque un’ottima preparazione giuridica ma le statistiche aggiornate al 2018 denotano una produttività inferiore alla media nell’ultimo periodo e “vanta una minore esperienza organizzativa rispetto al candidato prescelto”. Il ricorso è dunque, per il Csm, da rigettare e totalmente destituito di fondamento considerando il bagaglio professionale della Gambino più idoneo alla direzione dell’ufficio, per cui appare opportuno resistere in giudizio. Così la quinta commissione ha proposto al plenum di invitare l’Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi in giudizio per resistere al ricorso al Tar Lazio e, quindi, resistere alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati chiedendone il rigetto.

di Luca Signorelli