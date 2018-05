Rosolini, ancora aperto il bando “Resto al Sud”

L’assessore allo Sviluppo Economico di Rosolini, Dino Gennaro, comunica a tutti i giovani disoccupati e non, che è ancora possibile partecipare al Bando “Resto al Sud”, la misura promossa dal Ministero per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali da parte dei giovani compresi tra i 18 e i 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

I giovani non devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non devono essere titolari di altre imprese attive, non devono aver beneficiato di altre agevolazioni negli ultimi tre anni. Gli incentivi sono concessi fino ad un massimo di 50mila euro per le imprese individuali e fino a 200mila euro per le società.

Per le modalità di partecipazione al Bando e per ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Responsabile del Settore Sviluppo Economico, Agata Tramontana, il cui ufficio è ubicato al piano terra del Palazzo Comunale di via Roma n.2.