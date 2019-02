Rosolini, fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito

Il sindaco di Rosolini Giuseppe Incatasciato, l’assessore alla Pubblica Istruzione Concetta Guarino e il responsabile del 3° Settore Carmelo Vindigni comunicano che è stata pubblicata da parte dell’assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia la Circolare del 13 febbraio 2019 per la presentazione delle istanze di partecipazione per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/19 per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della legge 448/98.

L’istanza, redatta dal soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) su apposito modulo da ritirare presso la scuola frequentata e corredata dalla documentazione richiesta, va presentata entro e non oltre il 22 Marzo 2019 all’Istituzione scolastica frequentata che provvederà a trasmetterla al Comune di residenza previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) pari o inferiore a 10.632,94 euro . L’attestazione Isee in corso di validità deve essere rilasciata dal 15 gennaio 2019

La Circolare e i relativi allegati sono pubblicati sul sito www.regione.sicilia.it nelle news della pagina del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale.