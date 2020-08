Salvare il limone di Siracusa dal mal secco. Coldiretti Sicilia chiede interventi e risorse immediati

Il mal secco sta distruggendo i limoneti di Siracusa. La Coldiretti siciliana denuncia la situazione che i produttori del prezioso agrume stanno vivendo per l’avanzamento di questa malattia che sta provocando danni immensi in quanto a oggi non c’è una cura ma solo buone pratiche agricole e “per questo – sottolinea il presidente della Coldiretti di Siracusa, Alessandra Campisi – serve un piano straordinario d’intervento”.

“Gli alberi – spiega – hanno bisogno di potature straordinarie: i rami infetti vanno subito tagliati. A seconda dell’evento atmosferico occorre praticare anche dei trattamenti a base di rame ed evitare così l’espandersi della malattia che quando è invece troppo diffusa, impone l’estirpazione e il reimpianto. Inoltre – aggiunge – i rami infetti vanno bruciati”.

“Questa è una battaglia che va combattuta in fretta e non da soli – afferma ancora Alessandra Campisi -. Infatti occorre avviare una collaborazione continuativa per la ricerca tra il Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa Ig e l’università di Catania. Inoltre è indispensabile la formazione professionale. Le aziende limonicole devono poter formare giovani potatori per bloccare la malattia. Si tratta di costi aggiuntivi per le imprese agricole e per questo il sostegno straordinario immediato e diretto ai produttori calcolato per ettaro o per albero, è l’unica via percorribile” sottolinea ancora.

Chi partecipa ai bandi europei ha l’obbligo di non estirpare per almeno due anni gli alberi impiantati e ciò va contro la buona pratica agricola. La Coldiretti chiede di eliminare questa indicazione temporale. Chi invece non ha le risorse necessarie, non può arginare la diffusione e quindi i limoneti restano focolai.

“Infine – conclude Alessandra Campisi – servono attrezzature specifiche, come atomizzatori, reti di protezione, sistemi di nebulizzazione ad alta pressione (fog) e impianti di irrigazione a pioggia”. Nel siracusano i limoneti si estendono su circa 5mila 500 ettari con una produzione che supera il milione 300mila quintali.