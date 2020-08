Sette nuovi autobus per Siracusa: oggi la cerimonia di consegna

Sette nuovi autobus per Siracusa. Veicoli moderni ed ecosostenibili, una parte dei quattrocento bus che il Governo Musumeci ha acquistato in questi due anni per rinnovare il trasporto pubblico in Sicilia. Nei prossimi mesi ne arriveranno altri quattrocento.

Stamane l’assessore regionale Marco Falcone li ha consegnati alla città con Stefania Prestigiacomo, Gaetano Armao, l’Ast e l’assessore comunale alla Mobilitá Maura Fontana nella sede della rimessa Ast di Necropoli del Fusco.

Sono 7 nuovi bus altamente tecnologici con termoscanner annesso e biglietti a bordo. I bus presto su strada sostituiranno i mezzi più obsoleti.