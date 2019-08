Sicilia più attenta nella differenziata di Raee, anche a Siracusa cresce la raccolta di lampadine esauste

Sono 1.926 le tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) raccolte sul territorio nazionale e avviate a riciclo da Ecolamp nel primo semestre del 2019, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare Ecolamp, consorzio nazionale di riciclo dei Raee, ha ritirato 1.023 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (raggruppamento R4), e 903 tonnellate di sorgenti luminose esauste (raggruppamento R5).

Nel primo semestre del 2019 la Sicilia ha raccolto in totale 75 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Di questi, 48 tonnellate provengono da piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita e 27 tonnellate sono di sorgenti luminose esauste. Per quanto riguarda la raccolta di queste ultime, che costituiscono lo storico raggruppamento gestito da Ecolamp, la Sicilia guadagna due posizioni, passando dal dodicesimo al decimo posto nella classifica regionale e registrando un incremento del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel primo semestre di quest’anno, Catania ha raccolto 13 tonnellate di lampadine, due in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Migliora la raccolta anche a Messina (5 tonnellate in più ), a Siracusa (2) e a Ragusa (1), mentre rimane stabile ad Agrigento (2 tonnellate), Trapani e Caltanissetta, entrambe con 1 tonnellata raccolta.

“In questi primi sei mesi dell’anno il consorzio registra ancora una volta un incremento della raccolta a doppia cifra – dichiara Fabrizio D’Amico, direttore generale del consorzio Ecolamp – un segnale positivo che conferma il crescente contributo al corretto conferimento dei Raee sia dei cittadini sia dell’utenza professionale. Un risultato che deve spingere a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi per alimentare un’economia circolare di cui Ecolamp intende essere protagonista“.