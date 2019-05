Siracusa, al Teatro Greco è la volta dello spettacolo “Le Troiane” di Euripide diretto da Muriel Mayette-Holtz

[wp_bannerize group="box_dentroarticolo"]

Un bosco con alberi veri. Alberi morti. Distrutti. Privi di chiome. Abbattuti dalla tempesta. E’ un paesaggio e non un scenografia teatrale ad accogliere gli spettatori delle Troiane di Euripide, con la regia di Muriel Mayette-Holtz, al debutto oggi al Teatro Greco di Siracusa. In un ideale ponte tra Friuli Venezia Giulia e Sicilia, gli alberi abbattuti dalla tempesta dello scorso ottobre in Carnia – inedito progetto scenico dell’architetto e urbanista milanese Stefano Boeri – sulle sacre e millenarie pietre del colle Temenite raccontano di sciagure e disgrazie. Di devastazione e distruzione. Della natura e dell’umanità. Annientate ora da una calamità naturale ora da una guerra. Che nell’uno e nell’altro caso inchiodano l’uomo alle sue responsabilità.

Da quel posto così magico che è il Teatro Greco di Siracusa, reso se possibile ancora più suggestivo dal tramonto, i secoli continuano a parlare. E a parlarci. Di temi così grandi e universali che ieri come oggi impongono un rigoroso silenzio nell’ascolto. Così oggi l’attenzione è tutta per loro, per un gruppo di donne forti e appassionate. Come solo le donne, le donne in guerra, sanno essere. Loro sono le troiane, immense figure antiche e attualissime insieme.

Maddalena Crippa, primadonna del teatro italiano, molto amata dal pubblico delle rappresentazioni classiche siracusane, di cui è già stata applaudita interprete, stavolta è Ecuba, regina troiana sconfitta e divenuta bottino di guerra. Emblema di vite sanguinanti ma non immedicabili. Perlomeno, non nella visione forte e coraggiosa delle donne che divengono balsamo per le ferite del mondo.

Ma il testo di Euripide oltre che straziante è corale. E accanto a Maddalena Crippa c’è un intenso cast, di cui fa parte anche l’attore e cantautore Paolo Rossi nei panni di Taltibio, che in maniera efficace restituisce al pubblico del Teatro Greco quel “canto di dolore in omaggio alla vita”, come la regista definisce Le Troiane. Non a caso “per proporre al pubblico un teatro utile – ancora Muriel Mayette-Holtz – la parola del sommo drammaturgo è affidata alla forza degli attori, attori immensi, capaci di aprirci il cuore”.