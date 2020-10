Siracusa, via da oggi alla vaccinazione antinfluenzale

Da oggi, lunedì 5 ottobre, come previsto dal decreto dell’assessore alla Salute della Regione siciliana 743/2020, avrà inizio in Sicilia la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020-2021. Pronta l’organizzazione dell’Asp di Siracusa attraverso il Semp e coordinata dalla direzione del dipartimento di prevenzione medico, con l’acquisto di 124 mila dosi, l’avvio della distribuzione del vaccino ai medici di famiglia e ai pediatri che hanno aderito, l’apertura di ambulatori e il lancio di una massiccia campagna di informazione promossa dalla Regione.

Oltre che negli ambulatori dei medici di famiglia e dei pediatri, la vaccinazione potrà essere praticata anche in tutti gli ambulatori vaccinali territoriali dell’Asp di Siracusa. Al fine di rispettare le misure di profilassi antiCovid, le sedute vaccinali verranno eseguite tramite prenotazioni concordate con i medici di famiglia e, per gli ambulatori vaccinali dell’Azienda, previa prenotazione telefonica a cura degli Uffici Urp distrettuali ai seguenti numeri: URP Siracusa 0931/484860 Verde 800238780 – URP Noto 0931 /890340 – URP Lentini 095 / 909525/909405 – URP Augusta 0931/ 989123. Per il personale sanitario saranno disponibili all’interno degli ospedali ambulatori vaccinali dedicati.

Insieme con l’antinfluenzale è prevista la somministrazione del vaccino antipneumococcico nel corso del 60° e 65° anno di età e ai soggetti a rischio, la somministrazione del vaccino antizoster a tutti i soggetti a rischio per patologia a partire dai 50 anni e a quelli di età compresa fra i 65 e i 75 anni. Da quest’anno sarà possibile anche effettuare il richiamo decennale del vaccino difto-tetano-pertosse, come sempre raccomandato alle gravide, idealmente intorno alla 28° settimana e fino alla 36°, per la prevenzione della pertosse nel neonato non ancora vaccinato.Al fine di diffondere capillarmente l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, l’Asp di Siracusa ha predisposto una massiccia campagna di informazione a supporto della campagna regionale promossa dall’assessorato regionale della Salute, con spot televisivi con testimonial d’eccezione, comunicazioni attraverso la sezione dedicata del sito internet aziendale www.asp.sr.it e le pagine social dove sarà possibile trovare anche le Faq con le risposte di esperti alle più comuni domande, manifesti nelle Farmacie, nei Comuni e negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, postazioni nei Centri commerciali i Papiri e Belvedere con il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato del Comitato Consultivo aziendale e della Rete Civica della Salute e divulgazione di materiale informativo per sensibilizzare ed informare correttamente tutte le fasce della popolazione. Grazie alla disponibilità della Direzione del Gruppo dei Supermercati Decò negli scontrini fiscali dei supermercati di tutta la provincia sarà riportato l’invito dell’Asp di Siracusa a sottoporsi alla vaccinazione.