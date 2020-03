Siracusa, al via una raccolta fondi a sostegno delle Asp della Sicilia orientale

Nella Sicilia sud orientale è stata avviata una raccolta fondi da destinare alle Asp della Sicilia orientale per dotare gli ospedali del materiale sanitario necessario per affrontare l’emergenza del Coronavirus. L’iniziativa è stata avviata da Promoter Group spa e destinata a cinque Asp (Catania, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento, Ragusa). L’iniziativa è partita da Vittoria.

La campagna di solidarietà per l’emergenza Covid-19 è stata attivata su questa piattaforma: https://gf.me/u/xq3uxc. Si può donare anche in forma anonima.

“Non è tempo di egoismi – questo il messaggio lanciato dall’azienda vittoriese – ma di donare per la vita! La solidarietà è l’arma più efficace contro il Covid-19: basta un piccolo gesto per tutelare la salute e sostenere le strutture ed il personale sanitario impiegato in questa terribile battaglia“.

Le donazioni saranno convogliate in misura eguale verso l’area del Sud-Est al fine di permettere che la rete sanitaria sud orientale della Sicilia sia sostenuta in questa fase di emergenza: ASP 7 Ragusa; ASP 2 Caltanissetta; ASP 8 Siracusa; ASP 3 Catania; ASP 1 Agrigento

È stata fissata una soglia minima, quella di 50 mila euro che si spera di superare. L’obiettivo è quello di supportare il Sud-Est Siciliano nell’acquisto di attrezzature, dispositivi e di tutti i mezzi utili contro il Covid-19.

Donare è un atto di responsabilità nei confronti della comunità, nonché di rispetto per le categorie più fragili che hanno necessità di assistenza e di cure soprattutto, in una terra in cui la sanità risulta depotenziata di posti letto e strutture adeguate.