Questa mattina i vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti in via Vittorio Veneto a supporto del 118 per soccorrere un’anziana signora che non riusciva autonomamente a scendere le scale per essere trasportata in ospedale dal personale sanitario.

I Vigili del Fuoco per effettuare il soccorso in sicurezza si sono avvalsi dell’utilizzo di un’autoscala con la quale hanno portato la donna a terra, consegnandola al personale del 118 per le cure del caso.