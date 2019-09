Siracusa, asili nido: Salvo Sorbello critica il nuovo bando

Una bocciatura a 360 gradi sulla gara degli asili nido di Siracusa o giù di lì. Salvo Sorbello, ex consigliere comunale di Progetto Siracusa e già componente dell’Osservatorio nazionale della famiglia e di responsabile dei Comuni Italiani per le politiche familiari interviene sugli asili nido comunali, “tema che ritengo di importanza fondamentale per una città come la nostra, che sta vivendo un preoccupante declino demografico. Ho avuto modo di leggere il bando di gara – dice-, pubblicato con enorme ritardo, visto che l’anno è già cominciato da un pezzo e che le famiglie dovevano essere messe in condizione di poter scegliere tempestivamente la struttura per i loro figli.”

Nei giorni scorsi Palazzo Vermexio ha pubblicato la nuova gara triennale per la gestione di 7 asili nido. In tutto tre lotti per gli asili del Tribunale, di via Spagna e di via Cassia per un importo di 1 milione 643 mila euro circa; per 1 milione 591 mila euro per via Specchi e via Basilicata; stesso importo per via Regia Corte e di via Servi di Maria. A fine ottobre l’apertura delle buste, quindi la valutazione delle offerte e l’affidamento.

“Non è azzardato, purtroppo affermare – ancora Sorbello – che solo col nuovo anno potremo avere gli asili nido aperti e funzionanti. Sono così rimaste parole al vento le rassicurazioni dell’anno passato, quando addirittura gli asili hanno aperto soltanto a marzo, e quindi con ben sei mesi di ritardo. Allora si affermò che non ci sarebbero stati più ritardi: la deprimente realtà attuale parla da sola”.

Ma per l’ex consigliere comunale ci sono anche altri aspetti su cui sarebbe necessario fare chiarezza. In primis quello dei posti disponibili, che con il nuovo bando sono 288. “Addirittura il 24% in menorispetto a quelli (376) dell’anno scorso – dice Sorbello -. E per i pasti sarebbe prevista una somma pari a quella di una merendina da hard discount (con tutto il rispetto per i discount): pochi centesimi in più di un solo euro a bambino, che deve anche bastare per i pannolini, le pulizie le altre spese generali! Lo stesso costo totale a base d’asta per ogni bambino sarebbe inoltre di gran lunga inferiore a quello di altre città, anche siciliane (Caltanissetta). Forse i bambini siracusani meritano un trattamento peggiore? Sono questi alcuni dei primi interrogativi che, a mio avviso, anche per la mia esperienza di componente dell’Osservatorio nazionale della famiglia e di responsabile dei Comuni Italiani per le politiche familiari, sono davvero cruciali per un servizio che, come correttamente sostenuto anche di recente dal nuovo Governo, riveste un’importanza fondamentale per il futuro stesso della nostra società”.