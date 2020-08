Siracusa, autista Ast picchiato da un passeggero. Fast Confsal: “inaccettabile, intervenga la Prefettura”

Ennesima aggressione da parte di un viaggiatore a un conducente di linea dell’Azienda Siciliana Trasporti in servizio sulla tratta Siracusa, Città Giardino, Belvedere.

“Un fatto inaccettabile e increscioso – afferma il segretario regionale Fast Confsal Sicilia Giovanni Lo Schiavo che denuncia l’accaduto – che mette a dura prova la tenuta degli autisti del trasporto pubblico locale chiamati a svolgere la propria attività lavorativa fra mille difficoltà, oggi più che mai, considerata l’emergenza sanitaria. Non è accettabile che un lavoratore esca da casa per guadagnarsi da vivere e nel contempo, debba rischiare la propria incolumità durante l’orario di servizio. In nome e per conto di tutta l’ Organizzazione sindacale, esprimo solidarietà e vicinanza al lavoratore che è stato vittima di un atto di inaudita violenza nel corso del proprio turno di lavoro (finito al Pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni) e auspico che la locale Prefettura, nonché, la Partecipata Regionale, pongano in essere precisi e accurati controlli sui mezzi a sostegno e a tutela dell’incolumità pubblica e del personale dipendente“.