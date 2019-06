Siracusa, “Big data: persona e mercato”: approfondimento e confronto di Corecom Sicilia per una comunicazione corretta

Di grande interesse pure il seminario che offre l’occasione per discutere del recentissimo Regolamento emanato dall’Autorità Garante per le comunicazioni, con la delibera 157/19/con del 15 maggio 2019, recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’Hate Speech. Regolamento che rappresenta un’assoluta novità nel percorso dell’Autorità diretto a garantire i diritti delle persone umane e dei soggetti deboli dai rischi connessi all’uso della rete, con l’obiettivo di contrastare l’incitamento all’odio.

“Il Corecom Sicilia – conclude la presidente – è onorato di avere qui gli autori e il commissario relatore del Regolamento, Antonio Nicita, che, per la prima volta, illustreranno il contenuto di tale importante atto di autoregolamentazione, con l’obiettivo anche di verificare quale potrà essere nel prossimo futuro il ruolo dei Corecom con riferimento alla tutela della dignità umana. Credo che il 21 e il 22 giugno rappresentino due date fondamentali per il comitato regionale per le comunicazioni che ho l’onore di presiedere, poiché la presenza sia di tanti rappresentanti istituzionali sia dei massimi esperti del settore testimonia sicuramente l’impegno che in questi due anni è stato profuso dalla sottoscritta e dai commissari che compongono il comitato nello svolgimento delle attività dell’organo”.