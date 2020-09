Siracusa, blocca un uomo in scooter per rubarglielo, poi lo aggredisce: arrestato

La Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli programmati del territorio, a seguito di vaghe indicazioni fornite a una Volante da parte di un passante, individua e traeva in arresto il cittadino marocchino Mahadi Jail di 36 anni, per i reati di tentata rapina e lesioni personali gravi.

L’extracomunitario, dopo avere bloccato un uomo a bordo di uno scooter Sh in via Vittorio Veneto, cercava di impadronirsene e, non riuscendovi nell’immediatezza, aggrediva con calci e pugni il povero malcapitato, procurandogli la frattura della clavicola.

Il marocchino, prontamente bloccato dagli Agenti, veniva accompagnato negli uffici della Questura per le incombenze di rito e da li a poco, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.

Invero, il cittadino marocchino risulta essere conosciuto molto bene dagli “addetti ai lavori” per la sua indole molto violenta e aggressiva, essendosi reso protagonista, anche nel recente passato, di aggressioni e atti di intemperanza nei confronti di poveri cittadini.