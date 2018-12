Siracusa, conclusa “Sicilia Munnizza Free”, il progetto di Legambiente per promuovere raccolta differenziata ed economia circolare

Si è conclusa la due giorni di “Sicilia Munnizza Free”, il progetto di Legambiente Sicilia per promuovere la raccolta differenziata e l’economia circolare.

Dopo l’Ecoforum svolto all’Urban Center, nel corso del quale hanno avuto modo di confrontarsi pubblicamente amministratori, imprenditori ed esperti, in piazza Adda è stata la volta di 100 piazze per differenziare. Nel corso della mattinata sono stati raccolti 384 kg di carta, 61 kg di cartone, 184 kg di vetro e 111 kg di plastica.

I rifiuti conferiti dai cittadini sono stati pesati al punto di raccolta mobile dell’Igm e “trasformati” in buoni-sconto da spendere negli stand della Coldiretti del mercato di Campagna Amica. L’iniziativa ha riscosso grande successo e tanti cittadini hanno invitato Legambiente a replicare l’iniziativa.

È un segnale importante – ricorda Legambiente – che dice che sulla raccolta differenziata non si torna indietro. Nonostante tutti i ritardi, i disservizi, le incongruenze registrate nei mesi successivi all’avvio del servizio di raccolta “porta a porta”, in poco tempo la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato è passata da livelli irrilevanti al 27,9%, con un significativo risparmio di soldi per il Comune in termini di minore smaltimento in discarica. E la complessa procedura di passaggio dal vecchio gestore al nuovo (salvo sorprese per effetto dell’imminente decisione del Tar Catania sulla gara di affidamento del servizio per i prossimi sei mesi), non deve rallentare questo percorso.