Siracusa, Covid: 26 nuovi casi in 24 ore

Sono 26 i nuovi positivi al Covid a Siracusa e provincia. A dirlo è l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute che documenta 366 nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore, per un totale di 10292 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 5187, di cui 447 ricoverati con sintomi, 49 in terapia intensiva e 54 guariti per un totale di 4762. Oggi purtroppo bisogna notare altri 2 morti per un totale di 343 in Sicilia.

Nelle altre province i casi sono così suddivisi: Catania 117, Messina 39, Ragusa 10, Enna 6, Caltanissetta 20, Agrigento 5, Trapani 49, Palermo 94.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 7021