Siracusa, disposti i tamponi per chi è rientrato dal nord e sta finendo la quarantena

Quarantena non ancora finita per chi è arrivato in provincia di Siracusa nelle scorse settimane. Tutti i soggetti che dopo il ritorno a casa si sono iscritti e autodenunciati ai vari enti (Regione, Asp, medico di base e Comune), osservando lo stato di quarantena in isolamento domiciliare, prima di poter tornare a uscire da casa e potersi spostare – sempre per comprovate esigenze quali lavoro, salute o necessità – dovranno essere sottoposti a tampone. E ottenere esito negativo.

È quanto si legge in una nota dell’Asp di Siracusa che richiama i dettami dell’ordinanza regionale del 20 marzo scorso, in cui si esplicita che “i soggetti rientrati in Sicilia dalla data del 14 marzo e che, per tal motivo, sono stati invitati a permanere in isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio, a ridosso della conclusione del termine di quarantena devono essere sottoposti a tampone faringeo”.

Da oggi il dipartimento di prevenzione trasmetterà ai direttori dei Distretti di Noto, Lentini, Augusta e ovviamente Siracusa l’elenco dei soggetti che dal 14 marzo sono sul territorio così che i vari distretti possano – attraverso una telefonata o una mail – convocare le persone per l’esame in questione.

L’esame del tampone faringeo dovrebbe essere svolto nel domicilio dell’interessato, ma qualora questo non fosse possibile per questioni di carenza di personale, i vari distretti potranno convocare gli interessati nelle proprie sedi, fornendo loro apposita attestazione giustificativa.

L’esecuzione dei tamponi, ovviamente, dovrà poi proseguire anche nei prossimi giorni (e settimane) in base agli “scaglioni” di arrivo

di Giulio Perotti