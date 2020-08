Siracusa, due nuovi positivi al Covid

Altri due nuovi casi di Covid 19 a Siracusa e provincia nelle ultime 24 ore, secondo quanto ha reso noto il ministero della Salute. Numeri in netto rallentamento anche nel resto della Sicilia, dove sono stati totalizzati 3 casi a Catania, 5 Messina, Ragusa 4, mentre nelle altre province ad oggi ci sono 0 nuovi positivi. Una vittima è stata registrata a Paternò, nel catanese, si tratta di una donna di 56 anni.

In tutta la Sicilia sono 14 i nuovi positivi, 7 guariti, 5 a Catania e 2 a Ragusa. Sul fronte dei tamponi sono 1.626 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore.

In calo i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: sono 320, 159 in meno rispetto al giorno precedente. Ma ancora in diminuzione anche i tamponi: 30.666, seimila in meno di ieri. Costante il numero dei morti: 4. I maggiori incrementi di contagiati si sono verificate in Lazio (51), Veneto (46) e Lombardia (43). I casi totali salgono così a 254.235-.Le vittime a 35.400. Molise e Basilicata sono le uniche regioni senza nuovi positivi.