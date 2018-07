Siracusa, ex Province: addio all’elezione diretta, la Corte Costituzionale boccia la norma votata all’Ars

La Corte costituzionale boccia la norma votata dall’Ars lo scorso agosto che prevedeva l’elezione diretta di presidente, Giunta e Consiglio delle Province. Secondo i giudici della Corte costituzionale la legge siciliana di fatto faceva venire meno la semplificazione avviata nel resto del Paese con la legge Delrio e quindi rimane il vecchio testo che prevede l’elezione di secondo grado tra sindaci e consiglieri comunali senza alcun compenso aggiuntivo. La Sicilia, con il voto dello scorso agosto, puntava a rimettere in piedi le Province così come erano prima.

La Corte ha ribadito che l’intervento di riordino di Province e Città metropolitane, voluto con la legge Delrio rientra nella competenza esclusiva statale nella materia legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e secondo la sentenza depositata dal relatore Mario Morelli, “i previsti meccanismi di elezione indiretta degli organi di vertice dei nuovi “enti di area vasta” sono, infatti, funzionali al perseguito obiettivo di semplificazione dell’ordinamento degli enti territoriali, nel quadro della ridisegnata geografia istituzionale, e contestualmente rispondono ad un fisiologico fine di risparmio dei costi connessi all’elezione diretta“.

In pratica la legge Delrio è stata qualificata come norma fondamentale di riforma economico-sociale, ciò in pratica limita notevolmente la rivendicazione autonomista della Sicilia che non voleva allinearsi alla norma statale.

“La Corte Costituzionale ha finalmente fatto chiarezza: sulle ex-Province sono stati gettati al vento tre anni quando si sapeva fin dall’inizio che avremmo dovuto applicare la legge nazionale. In tutto questo tempo il centrodestra si è scatenato, alimentando illusioni sul ritorno alla ‘vecchia elezione diretta’ che avrebbe chiamato al voto i cittadini, quando invece sapevano perfettamente che al 99% questa norma sarebbe stata dichiarata incostituzionale – dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd – Il centrodestra, ed in particolare il presidente Musumeci, ha utilizzato la prospettiva del ritorno al voto diretto per le ex-Province come ‘esca’ per il proprio ceto politico e per i propri candidati alle ultime elezioni regionali e nazionali. Adesso è il momento di porre fine a questo ‘annacamento’, bisogna dare certezze ai Liberi Consorzi ed alle Città Metropolitane approvando al più presto una legge regionale che introduca l’elezione dei vertici delle ex-Province quali organi di secondo livello, così come previsto dalla legge Delrio”.