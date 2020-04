Siracusa, focus sulle misure di sostegno al bisogno di liquidità di famiglie e imprese

Si è tenuto oggi il primo degli incontri (da remoto) organizzati dalla Prefettura di Siracusa per il monitoraggio del disagio sociale ed economico e per l’attività di prevenzione di ogni forma di illegalità.

Alla riunione presieduta dal prefetto Giusi Scaduto, hanno partecipato anche Questore, comandante dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il capo centro della Dia, il direttore della Banca d’Italia, il presidente dell’Abi Sicilia, i presidenti del Consiglio notarile distrettuale, dell’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti.

In oltre due ore di confronto sono state messe a punto azioni condivise di intervento per favorire il rapido e corretto accesso agli aiuti previsti dal Governo per far fronte al bisogno di liquidità di famiglie e imprese.

Sia la Banca d’Italia sia l’Abi hanno illustrato l’impegno organizzativo e di sensibilizzazione nei confronti del sistema bancario per accelerare i tempi di erogazione dei prestiti garantiti pur nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, assicurandone comunque l’intensificazione fino all’entrata a regime delle procedure.

Di particolare importanza l’intesa raggiunta con gli Ordini professionali, volta a costituire un comune patrimonio conoscitivo che, in tempo reale, consenta oltre all’azione di antiriciclaggio il qualificato monitoraggio di quelle situazioni che potrebbero essere sintomatiche di fenomenologie criminose e celare tentativi di estromissione di imprese sane dall’economia legale. Una piattaforma condivisa che sarà messa a punto nel prossimo incontro concordato agli inizi di maggio. Infine, si è convenuto che la sinergica collaborazione potrebbe fornire elementi di analisi di tutti gli aspetti del disagio sociale ed economico determinato dall’emergenza sanitaria.