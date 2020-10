Siracusa, fondazione Archimede: venerdì il primo open day online

Venerdì 30 ottobre a partire dalle ore 18 si svolgerà sulla pagina Facebook ufficiale dell’ITS Fondazione Archimede di Siracusa il primo Open Day dedicato alla promozione del sistema ITS in Sicilia.

“Gli Istituti Tecnici Superiori danno la possibilità di seguire percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata – dichiara Andrea Corso, presidente dell’ITS Fondazione Archimede di Siracusa – con l’obiettivo di entrare subito nel mondo del lavoro. I corsi ITS – prosegue Corso – sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese”.

“Nel corso dell’Open Day che quest’anno, vista la situazione attuale, si svolgerà completamente online, saranno presentati i corsi prossimi all’avvio, dedicati all’Hospitality Management – aggiunge Giovanni Dimauro, direttore dell’ITS Fondazione Archimede – sia a Catania sia, a breve, anche a Siracusa e Ragusa. Sono invece già attivi e al secondo anno – prosegue Dimauro – i corsi in Hospitality Management a Giardini Naxos e Marketing dei Beni Culturali e delle Strutture Ricettive a Noto”.

Oltre al presidente Andrea Corso e al direttore Giovanni Dimauro, parteciperanno all’Open Day Carmelo Cannizzaro, direttore del Grand Hotel Villa Politi di Siracusa, uno dei prestigiosi partner dell’ITS che con regolarità ospita stage formativi dei corsisti, e due ragazzi che hanno concluso o che stanno per concludere uno dei percorsi formativi proposti dall’ITS Fondazione Archimede, raccontando in prima persona la loro esperienza.