Siracusa-Gela, accordo raggiunto tra Cas e Cosedil: a metà febbraio al via i cantieri

“Ieri mattina insieme all’assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone abbiamo discusso con i rappresentanti di Confartigianato Imprese delle province di Siracusa e Ragusa, il presidente e il segretario regionale, sullo stato di prosecuzione dei lavori da parte di Cosedil, subentrata integralmente a Condotte nell’appalto per la costruzione dei lotti 6,7,8, nel cantiere della Siracusa-Gela”. Così, in una nota, la deputata all’Ars, on. Rossana Cannata, del gruppo parlamentare di Forza Italia. Il completamento dell’autostrada Siracusa-Gela, infatti, è stato il tema dell’incontro che si è tenuto questa mattina a Catania, nei saloni del “Palazzo della Regione”, tra l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone e la rappresentanza di Confartigianato Imprese Catania, Siracusa, Ragusa. Al confronto, agevolato e presenziato dalla deputata di Forza Italia, Rossana Cannata, hanno partecipato anche il presidente e il segretario regionale di Confartigianato Imprese Sicilia, rispettivamente Giuseppe Pezzati e Andrea Di Vincenzo.

“La buona notizia – continua la componente della Commissione Attività produttive – è che ieri è stata definita la transazione, per un importo finale di 18.900.000 euro, tra il Cas e Cosedil, a fronte di un contenzioso pendente per circa 200 milioni di euro tra stazione appaltante e consortile. Un’operazione importante per garantire quanto più possibile i vari creditori locali e poter così riaprire a pieno regime i cantieri, come ha sottolineato l’assessore regionale Falcone, entro metà febbraio”.

Nel corso dell’incontro, dopo aver appreso dall’assessore le ultime notizie circa la possibile soluzione dell’annosa vicenda a cui starebbe lavorando il Cas, i rappresentanti di Confartigianato hanno rimarcato che, oltre all’impegno di garantire il completamento dell’opera ritenuta indispensabile per lo sviluppo economico della Sicilia Orientale, il Governo Regionale è tenuto a tutelare le tante piccole imprese che hanno effettuato i lavori per conto dell’impresa appaltatrice e che ancora oggi vivono una condizione di sofferenza per i mancati pagamenti causati dalle note vicende che hanno portato al blocco dei lavori.

A tal fine, i rappresentanti dell’associazione datoriale hanno invitato l’assessore Falcone a verificare che vengano garantite dal Cas uguali condizioni di trattamento per tutte le aziende e limitate al massimo le perdite derivanti dalla procedura di concordato in cui versa una delle società (Condotte) affinché non siano come sempre i “piccoli” a pagare.

“Le piccole imprese – hanno aggiunto i dirigenti di Confartigianato – oltre ad essere state inconsapevoli protagoniste di un’assurda vicenda che ad oggi non trova soluzione, non potrebbero sopportare ulteriori ritardi e penalizzazioni che mettono a repentaglio la loro stessa sopravvivenza. Pur apprezzando l’impegno profuso, la politica deve assumere ogni provvedimento che possa salvaguardare le imprese coinvolte. Confartigianato vigilerà affinché le rassicurazioni avute si tramutino in fatti concreti, dichiarandosi disponibili ad ogni collaborazione per la soluzione della vicenda.