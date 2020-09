Siracusa, il ponte sullo Stretto “s’ha da fare”: così Stefania Prestigiacomo

“Governo e maggioranza non hanno più scuse, basta con vecchi o nuovi “benaltrismi”. Il Ponte sullo stretto di Messina è un’opera che s’ha da fare”. Così il deputato nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo commenta la decisione della commissione Affari finanziari della Conferenza della Regioni che, su proposta di Sicilia e Calabria, ha inserito il progetto nel Piano straordinario di infrastrutturazione nazionale.

Già ieri Confindustria Siracusa insieme con una lunga sfilza di associazioni si era schierata in favore della realizzazione dell’opera. E oggi al coro dei “sì” si unisce anche l’ex ministro siracusano secondo cui questa decisione “toglie ogni alibi a chi ancora, per mere impuntature ideologiche, indugia e balbetta di fronte a un’opera strategica che collegherebbe la Sicilia con il resto d’Europa. Il nostro Paese – prosegue – ha un’occasione unica: attingere al Recovery Fund per completare il percorso già avviato negli anni passati. Non servono nuovi progetti, tunnel, riflessioni o riorganizzazioni. La strada è stata tracciata, la si percorra senza perdere altro tempo“