Siracusa, incidente domestico in via Sicilia: 90enne finisce in ospedale

Una 90enne è stata trasportata in ospedale con ustioni sul 40% del corpo. La donna è rimasta vittima di un incidente domestico, avvenuto nel proprio appartamento di via Sicilia, a Siracusa.

Pare che l’anziana si trovasse da sola a casa intenta a cucinare quando, per cause in fase di accertamento, le fiamme si sono propagate. Sembra che lo scialle di lana che indossava abbia preso fuoco, la donna è stata salvata grazie all’intervento dei vicini di casa.

Soccorsa dal 118, considerare le ustioni sul 40% del corpo i sanitari hanno preferito il trasferimento al centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania tramite elisoccorso ma non sarebbe in pericolo di vita.