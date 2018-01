Siracusa, la giovane Asia Agus si impone nell’Austrian karate Champuions Cup

Asia Agus ha vinto con la nazionale azzurra l’Austrian Karate ChampionsCup, ultima gara prima degli europei che si svolgeranno in Russia dal 2 al 4 febbraio. La siracusana ha gareggiato nella specialità del kumite categoria juniores 48 kg travolgendo tutte le avversarie incontrate a cui non ha concesso neanche un punto, 2-0,7-0 e 3-0 i punteggi che ben raccontano la supremazia avuta sul tatami.

La Agus ha iniziato la pratica del karate a 6 anni quando, dopo aver frequentato un corso di danza disse a sua madre (Adriana Passanisi), che voleva diventare una campionessa di karate come lei. Gareggia dal 2013 quando ha debuttato tra le esordienti A ed in quattro anni ai nazionali ha conquistato 2 ori 1 argento e 1 bronzo a cui si aggiungono 2 ori e 2 argenti alla Venice Cup, primo secondo e terzo posto all’Open d’Italia, tre vittorie ed un argento in quello di Toscana, un oro e una piazza d’onore a Lignano Sabbiadoro e due vittorie nell’open di Campania.

Nel 2017 ha vinto anche l’argento ai campionati italiani a squadre con il Rembukan Villasmundo. Un curriculum sportivo di grande livello per la 16 enne siracusana che sta seguendo in grande stile le orme della madre, grande campionessa più volte vincitrice del tricolore.

A Sochi tenterà l’assalto ad una medaglia internazionale, come già successo ai recenti mondiali dove fece un’ottima prestazione sfiorando il podio. La concorrenza sarà agguerrita ma Asia ragazza timida e riservata sul tatami si trasforma in una combattente determinata a centrare i suoi obbiettivi.