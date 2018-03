Siracusa, la Guardia di Finanza celebra il precetto pasquale

Questa mattina i Finanzieri in servizio in tutti i reparti del Comando provinciale di Siracusa, il reparto navale e una rappresentanza delle locali sezioni dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, hanno partecipato alla celebrazione della Santa messa, in occasione del Precetto pasquale, nella basilica di Santa Lucia al Sepolcro.

Le fiamme gialle aretusee sono state accolte dal parroco fra’ Daniele e la liturgia eucaristica è stata officiata dal capo del servizio assistenza spirituale del Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Don Mario Raneri.

Durante l’omelia, il sacerdote ha sottolineato il ruolo di San Giuseppe nel cammino di preparazione alla Pasqua, evidenziandone la capacità di ascolto e di accoglienza della volontà di Dio per realizzare il suo progetto di salvezza per l’uomo.

Al termine della funzione, il colonnello Antonino spampinato – comandante provinciale – ha espresso parole di ringraziamento a fra’ daniele per l’accoglienza ricevuta.