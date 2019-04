Siracusa, la Marina militare in visita al reparto di Pediatria

Questa mattina il Comandante del Comando Marittimo Sicilia, contrammiraglio Andrea Cottini, assieme a una rappresentanza di personale dipendente ha fatto visita ai bambini ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Umberto I di Siracusa.

L’iniziativa ha permesso di far sentire ai piccoli degenti la vicinanza della Forza Armata con la distribuzione di alcuni doni, tra cui ovetti e coniglietti di cioccolata, rendendo più lieta la loro permanenza nella struttura ospedaliera.

La collaborazione tra la Marina Militare e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, diretta dal commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra, è stata un’ottima occasione per confermare come la Forza Armata è da sempre al fianco delle fondazioni benefiche, delle attività a carattere umanitario, di chi combatte ogni giorno la propria battaglia personale, in linea con uno dei suoi principi fondamentali “la Marina non lascia indietro nessuno” nella coscienza che la vita umana è un dono prezioso, fondamentale e deve essere sempre difesa, promossa e sostenuta in tutte le fasi.