Siracusa la terza provincia siciliana più “ricca”: bene Augusta, male Pachino

La provincia di Siracusa è la terza più ricca in Sicilia con un reddito medio pro capite di 18.420 euro. Primo posto per Messina, secondo per il capoluogo di regione Palermo, almeno secondo i dati raccolti dall’agenzia di studi economici Twig.

Una classifica stilata sulla base dei dati diffusi dal Ministero dell’Economia sull’imponibile medio pro capite sulla base delle denunce del 2017 e quindi relativamente a quanto prodotto nell’anno precedente.Uno studio che di certo non fa sorridere la Sicilia, quint’ultima in questa speciale classifica, davanti soltanto a Puglia, Basilicata, Molise e Calabria.

A trainare la provincia aretusea tra le più “ricche” della regione ci pensano i comuni del polo petrolchimico, con Augusta (reddito medio di 19.004 euro, nona a livello regionale), Melilli (16.095 euro, 38° posto) e Priolo (16.027, 39a posizione). Male invece i comuni che hanno la propria forza nell’enogastronomia, dato che Francofonte (e le sue arance) presentano una media pro capite poco inferiore ai 10 mila euro (10.762) e Pachino che non va oltre gli 11.318 euro.

Solo per la cronaca: il Comune più ricco d’Italia in assoluto con 45.393 euro di reddito pro capite, è Lajatico in provincia di Pisa, residenza del tenore Andrea Bocelli, che quest’anno batte lo storico record di Basiglio vicino Milano “urbanizzato” da Silvio Berlusconi.