Siracusa, “l’arcobaleno rosso” di Dario Giannobile scelto come foto di carattere scientifico del giorno dall’Usra

Ieri, una fotografia del siracusano Dario Giannobile è stata scelta come Epod, Earth Science Picture of the Day e condivisa con il mondo attraverso i canali web e social. L’Earth Science Picture of the Day, ovvero immagine scientifica del giorno, è una fotografia il cui soggetto ha un carattere scientifico. Per questo motivo viene scelta e pubblicata per poter parlare giornalmente di scienza in modo semplice ed immediato. L’Epod viene selezionata dall’Usra (Universities Space Research Association) una collaborazione sulla ricerca scientifica no-profit che raccoglie talenti delle università Americane con lo scopo di migliorare la ricerca e la tecnologia spaziale.

La fotografia riprende uno scorcio della città di Siracusa durante il tramonto appena pochi istanti dopo la fine di un temporale. L’immagine è stata scelta perché è riuscita a catturare un arcobaleno molto particolare: un arcobaleno rosso. L’arcobaleno rosso si verifica durante il crepuscolo quando il sole è appena al di sotto dell’orizzonte anche se il tramonto vero e proprio avverrà diversi minuti dopo. Se il sole abbraccia l’orizzonte o giace appena sotto di esso, il violetto, il blue, il verde e il giallo vengono attenuati dal lungo passaggio della luce solare attraverso l’atmosfera.

In questo modo solo la componente rossa riesce a passare indisturbata al punto tale da colorare l’arcobaleno con le sue sfumature. Inoltre gli arcobaleni rossi sono interessanti anche perché sono gli archi che si innalzano più alti nel cielo – approssimativamente 43 gradi sopra l’orizzonte – proprio perché il sole si trova nel suo punto più basso. Inoltre, guardando attentamente è possibile vedere un secondo arcobaleno dovuto ad un doppio riflesso dei raggi all’interno delle piccole gocce di pioggia.