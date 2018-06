Siracusa, le delusioni Granata e Midolo… “Diventerà Bellissima” e Lega pagano la scissione dal centrodestra

“Diventerà Bellissima” e Lega “Noi con Salvini” sono, senza troppi giri di parole, i veri delusi della tornata amministrativa del 10 giugno. La prima, una lista che qualche mese fa ha portato al successo Nello Musumeci, neo governatore della regione Sicilia, a Siracusa senza il centrodestra, non è riuscita a sfondare il muro del 5%.

Fabio Granata, leader della prima ora del movimento e candidato sindaco, nelle sue dichiarazioni post voto ha fatto un’analisi lucida e onesta affermando che l’esito delle elezioni è ben diverso da quello che “Diventerà Bellissima” aveva in preventivo qui a Siracusa. L’obiettivo sbandierato era quello di arrivare al ballottaggio, ma tutti sapevano che l’obiettivo più realistico era quello di piazzare un paio di consiglieri nell’aula Vittorini.

Discorso simile anche per l’altro grande deluso, Ciccio Midolo. Lui, che ha già ricoperto il ruolo di consigliere comunale e di assessore, adesso provava la scalata al Vermexio con la candidatura a sindaco con la Lega. L’onda poteva essere quella giusta, dato che il partito di Salvini ha recentemente formato il governo con il M5S, confermandosi partito leader del centrodestra con il 18% delle preferenze.

E per surfare l’onda, Midolo si era avvalso di Giovanni Napolitano, transfuga di questa campagna elettorale iniziata con i 5Stelle, proseguita con Vinciullo e infine conclusa con i leghisti e vero “uomo immagine” con il suo modo di fare all’americana del partito di “Noi con Salvini”. A nulla è servita la freschezza di quest’ultimo nè il “Prima i siracusani”.

Il voto non ha premiato il programma di Midolo, bocciandolo con un sonoro 1.32%. Ma se per Granata c’è probabilmente la vittoria “morale” di non aver consentito a Reale il successo al primo turno, per Midolo non resta altro che aspettare tempi migliori, che siano lunghi 5 anni o appena il giro di una rotatoria…

di Giulio Perotti