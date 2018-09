Siracusa, Marisicilia; De Felice promosso ammiraglio di divisione

Il comandante marittimo della Sicilia, Nicola De Felice, è stato promosso ammiraglio di Divisione. L’ufficiale di Vascello di origine romana in servizio dal 1974 vanta un curriculum vitae di tutto rispetto, con esperienze internazionali in Francia ed in Tunisia. Comandante dell’unità porta acqua nave Basento e delle fregate Scirocco e Orsa. In seguito nel grado di capitano di vascello (colonnello) di una delle unità navali maggiori della marina militare il cacciatorpediniere Francesco Mimbelli.

Al comando di Marisicilia dal 2015, l’ammiraglio De Felice è oggi massimo rappresentante di tutte le forze armate in Sicilia