Siracusa, nel fine settimana di Ferragosto oltre 3mila e 600 visitatori al Parco archeologico

Il caldo soffocante del fine settimana di Ferragosto non ha scoraggiato quanti hanno deciso di dedicarsi alla visita di Parchi archeologici e Musei regionali siciliani, per un totale di oltre 31mila presenze nell’Isola.

Per quanto riguarda il capoluogo aretuseo, numeri importanti al Parco archeologico della Neapolis dove sono arrivati 3634 visitatori e 73 al museo Bellomo. In provincia un buon risultato è stato raggiunto dal sito Akrai a Palazzolo Acreide con 217 presenze, e a scendere a Noto l’Area del Tellaro che raggiunge 124 visite ed infine la casa museo Antonino Uccello che si ferma a 27 visitatori.

Nel resto della Sicilia, i visitatori sono stati 31.043 per i siti più noti con picchi nella Valle dei Templi e al Teatro Antico di Taormina, dove le presenze sono state rispettivamente 10.144 e 6.631.

“Anche durante questo fine settimana, a dispetto delle alte temperature raggiunte in tutta la Sicilia i numeri relativi alle presenze nei siti archeologici della Sicilia ci hanno restituito un ottimo riscontro confortandoci sulla bontà dell’offerta culturale nell’Isola. E se Agrigento e Naxos-Taormina emergono per numero di presenze, possiamo considerare più che soddisfacenti – evidenzia l’assessore regionale alla Cultura, Alberto Samonà – anche i 2825 visitatori di Selinunte e i 2037 della Villa del Casale di Piazza Armerina. Numeri che tengono conto di una proposta che, in maniera sempre più flessibile, offre soluzioni dall’alba alla sera, che risultano molto apprezzate dai visitatori. Un risultato importante che indica che l’impegno del Governo regionale nel campo della valorizzazione dei beni culturali funziona, riuscendo a contenere il calo complessivo di una stagione turistica fortemente condizionata dall’emergenza Covid e dall’assenza di offerta di svaghi e tempo libero. Anche in questo la Regione siciliana è in controtendenza, grazie alle numerose iniziative culturali in corso in tutta la Sicilia”.