Siracusa, Nicolò e Pasquale Saetta negli organi esecutivi del Mfe

Si è svolto domenica 16, a Enna, il XXIV congresso regionale del Movimento Federalista Europeo Sicilia. Alla presenza del Segretario nazionale Luisa Trumellini e del Presidente dell’Intergruppo Federalista Europeo all’Ars Giovanni Cafeo, sono stati rinnovati i componenti dei vari organi esecutivi.

Durante la mattinata, in seduta plenaria, si sono succeduti gli interventi di Giovanni Cafeo, Luisa Trumellini e del Segretario regionale uscente Giuseppe Castronovo. Nel pomeriggio si è proseguito con le procedure di voto che hanno visto eletti all’unanimità Michele Sabatino, Giovanni Cafeo, Pasquale Saetta e Giuseppe Castronovo rispettivamente segretario, presidente, vice segretario e vice presidente regionali.

Oltre al segretario Pasquale Saetta, ulteriore nota di merito va alla Sezione di Siracusa per l’elezione di Nicoló Saetta quale componente del Collegio dei Probiviri. “Vorrei fare i miei complimenti a Giuseppe Castronovo e a tutta la Sezione di Enna per l’impeccabile organizzazione del Congresso – afferma Pasquale Saetta – È stata una giornata densa di gratificazioni e che mi ha permesso di conoscere tanti amici che quotidianamente si impegnano a diffondere il messaggio federalista in tutta la Sicilia”.

“Grato e onorato per l’incarico ricevuto – afferma Nicoló Saetta – ringrazio per la fiducia il Segretario uscente Giuseppe Castronovo e rivolgo al neo Segretario, Michele Sabatino, i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.