Siracusa, Open Land è fallita: a maggio appuntamento in tribunale. A Taranto

Open land srl, oggi in liquidazione, chiede l’autofallimento. La società liquidatrice, su proposta della legale rappresentante Giuliana Formica, ha formulato istanza di fallimento al tribunale di Taranto (tra le numerose vicissitudini di Fiera del Sud negli ultimi anni, c’è anche il trasferimento in Puglia della sede societaria) per lo stato di insolvenza in cui la stessa versava. Proprio mentre Open Land torna alla carica e chiede 27 milioni di euro, la sezione fallimenti del tribunale tarantino ha pronunciato quindi la sentenza dichiarandone il fallimento e nominando giudice delegato Italo Federici e curatore Pierfrancesco Lupo, ordinando all’impresa di depositare bilanci e scritture contabili, oltre all’elenco dei creditori.

Tra questi, ci sarà anche il Comune di Siracusa che a questo punto presenterà richiesta di insinuazione al passivo, vedendo però interrotto il processo a Siracusa dopo l’opposizione al decreto ingiuntivo presentato da Fiera del Sud e fissato per il 18 marzo. A questo punto, infatti, l’appuntamento è fissato per il 5 maggio davanti al tribunale di Taranto, quando si procederà all’esame dello stato passivo davanti al giudice delegato. Il Comune, così come i creditori e chi vanta diritti, potrà presentare domanda di insinuazione entro 30 giorni da quella data. L’amministrazione vuole indietro quei 2,8 milioni di euro versati a titolo di parziale indennizzo rispetto alla causa iniziale.

Ma la somma, aveva accertato la Guardia di Finanza di Messina, solo tre giorni dopo l’incasso era stata trasferita alla Ocean consulting e altri 400 mila euro sono stati diretti alla P&G corporate. Entrambe società gestite dei dominus del Sistema Siracusa, Piero Amara e Giuseppe Calafiore. E mentre la madre dichiara autofallimento, la figlia Rita Frontino, sta affrontando il processo per truffa, frode fiscale e bancarotta fraudolenta riguardanti le società orbitanti nel mondo Fiera del Sud. Il 25 febbraio sarà ascoltato proprio Calafiore come teste della difesa dopo che l’ultima udienza ha presentato un certificato medico chiedendo e ottenendo un rinvio.

di Luca Signorelli