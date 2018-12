Siracusa ha ospitato la seconda assemblea distrettuale del Rotaract

Un importante evento del Rotaract ha coinvolto Siracusa in questo periodo di festività natalizie: nelle giornate del 22 e 23 dicembre, infatti, il Distretto Rotaract 2110 Sicilia-Malta ha scelto la città di Archimede per tenere la II Assemblea Distrettuale dell’Anno Sociale 2018-2019, quest’anno ben retto dal Rappresentante Distrettuale Pasquale Pillitteri, palermitano. Ad accogliere i tantissimi giovani rotaractiani (quasi 200) provenienti da ogni Provincia siciliana e dall’isola maltese i Presidenti dei tre Club Rotaract di Siracusa, Alberto Francica Nava del Rotaract Siracusa, Vincenzo Loris Monaca del Rotaract Siracusa Monti Clìmiti e Lorenzo Di Mari del Rotaract Siracusa Ortigia, il Delegato della Zona Iblea, di cui fa parte il Rotaract aretuseo, Stefano Firrito, ragusano, nonché il Consigliere dell’Esecutivo Distrettuale Gaetano Brunetti Baldi, membro del Rotaract Siracusa Monti Clìmiti.

Una due giorni molto intensa che non poteva non iniziare con un’attività di servizio al territorio, come nella tradizione del Rotaract: il Rappresentante Distrettuale, Pasquale Pillitteri, accompagnato da numerosi rotaractiani, nel pomeriggio del 22 dicembre si sono recati nella chiesa del Pantheon a donare generi alimentari alla mensa Caritas gestita dal parroco, Paolo Manciagli, che, nel ringraziare immensamente per questo gesto, ha sottolineato l’attenzione mostrata verso prodotti utili all’infanzia in pieno spirito natalizio, ossia la nascita del Bambin Gesù, anch’egli bisognoso come i tanti bambini nati in condizioni meno fortunate che vengono alla sua mensa.

Momento conviviale la sera con la consueta cena di gala per scambiarsi gli auguri di Natale e di buone feste, seguita da una serata discoteca. Molto partecipati i lavori dell’assemblea vera e propria del 23 Dicembre tenutisi nel Salone “Borsellino” di Palazzo Vermexio, magistralmente cadenzati dai Prefetti Distrettuali, Federica Ferrara, palermitana e Antonella Messina, ennese. Dopo i saluti dei presidenti dei tre Rotary Club siracusani, Emanuele Nobile del Siracusa, Giuseppe Ventaglio del Siracusa Monti Clìmiti, Giuseppe Brunetti Baldi del Siracusa Ortigia in rappresentanza della presidente Concetta Ciurcina, del Delegato della Zona Iblea, Stefano Firrito e di Dario Tota, già assessore e consigliere comunale, in rappresentanza del Lions Club Siracusa Eurìalo, l’RD Pillitteri, i delegati delle varie zone del Distretto e i presidenti di Commissione hanno relazionato dello stato di avanzamento dei progetti di quest’anno sociale, “LAB2110” per il sostegno economico a start-up e giovani imprenditori del territorio di ogni Club del Distretto Sicilia-Malta, “Towards Syria” per la costruzione di scuole elementari nella Siria martoriata dalla guerra civile e “Anti-Waste” per sensibilizzare contro lo spreco alimentare.

Molto apprezzati e sentiti gli interventi del Governatore 2018-2019 del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, Giombattista Sallemi, vittoriese e del di lui Delegato Distrettuale Rotary per il Rotaract, Filippo Càstellett, modicano, che dimostra costante vicinanza alle esigenze del Distretto Rotaract. Una commossa Giorgia Cìcero, di Mussomeli (CL), ha presentato la propria candidatura a Rappresentante Rotaract Distrettuale per l’Anno Sociale 2020-21.

Ringraziamenti particolari da parte dei tre Presidenti Rotaract di Siracusa, Francica Nava, Monaca e Di Mari e del Consigliere Distrettuale Gaetano Brunetti Baldi nei confronti non soltanto di Pasquale Pillitteri, che ha assegnato questa importante assemblea distrettuale a Siracusa, ma anche degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante due giorni.