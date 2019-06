Siracusa, Polizia turistica. Il bilancio delle prime settimane di attività: 7 finte guide, 5 persone denunciate

È positivo il bilancio del primo mese e mezzo di attività della sezione di Polizia turistica istituita, sotto il comando dell’ispettore Corrado Caruso, a tutela dei visitatori e per assicurare la corretta fruizione dei principali siti di interesse. Al di là dei numeri sul contrasto alla violazioni delle leggi e dei regolamenti, tra i quali spiccano i 7 verbali per esercizio abusivo della professione di guida turistica, va sottolineata l’attività di monitoraggio sul rispetto del decoro urbano che si associa ad una costante opera di sensibilizzazione dei cittadini affinché siano informati e siano parte attiva di questo percorso.

In particolare, gli agenti sono intervenuti in via Vittorio Veneto, via del Teatro, via Trento, via Zummo e riva della Darsena per far rimuovere, e in qualche caso sostituire, fioriere ed altri elementi di arredo urbano danneggiati o per far portare via suppellettili abbandonati. Intensi sono stati anche i controlli alla Marina dove, in collaborazione con gli operatori economici,si è provveduto a ripulire gli spazi verdi.

“A poco più di un mese dall’istituzione della sezione – afferma l’assessore al Centro storico e al decoro urbano, Giusy Genovesi – non posso che esprimere soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto giornalmente dagli agenti con serietà e dedizione. Con loro ho condiviso e intrapreso un’azione basata sulla sensibilizzazione di cittadini ed esercenti verso l’eliminazione dei detrattori urbani ed il ripristino del decoro anche mediante la condivisione del norme del nostro regolamento. Confido molto nella partecipazione della gente che in questo mese ha ben risposto alle nostre sollecitazioni. È un percorso appena iniziato che mi propongo di estendere a tutti i quartieri al fine di garantire conoscenza delle regole e controllo nell’applicazione delle stesse”.

Nel complesso, oltre alle sette finte guide, sono state denunciate altre 5 persone: due per truffa ai turisti, due parcheggiatori abusivi e una per maltrattamento di animali. Quattro sono stati i verbali elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico e ben 69 per sosta irregolare di mezzi nelle aree pedonali. In totale le violazione del codice della strada rilevate sono state 120.