Siracusa, prestito Caravaggio: vertice in Prefettura. Il sindaco dice “no” al trasferimento

Un secco “no” quello del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, al prestito del dipinto “il Seppellimento di Santa Lucia”, del Caravaggio, al Mart di Rovereto per una mostra che dovrebbe tenersi in autunno. Un diniego rafforzato anche dalla posizione della Curia, la quale ha competenza sull’opera ma non la proprietà definitiva che appartiene al Fec (Fondo edifici di culto). La motivazione della contrarietà al prestito è da ricercare nella mutate condizioni della richiesta di trasferimento. Tutto è iniziato dall’offerta del direttore del museo di Rovereto, Vittorio Sgarbi, che aveva proposto 300mila euro per il restauro dell’opera e la successiva realizzazione della teca. Interventi ritenuti inutili dai tecnici dell’Istituto centrale del restauro, che, dopo un sopralluogo all’interno della chiesa di Santa Lucia alla Badia (dove il quadro è da anni custodito, in attesa di una collocazione definitiva alla Borgata), hanno spiegato la necessità di effettuare piccoli interventi al dipinto, ma non un restauro integrale che potrebbe diventare addirittura controproducente.

Cambiate le carte in tavola, cambia di conseguenza il parere del Comune. Una voce che si unisce al coro dei “no” già espressi da Curia, ex consiglieri comunali che hanno firmato un documento per chiedere al primo cittadino di tenere nel capoluogo l’opera, e anche dalle associazioni del Patto civico per Caravaggio (Italia Nostra Sicilia, SiciliAntica, BCSicilia Regionale, Ortigia Sostenibile, Dracma, Amici del Caravaggio).

Tutti d’accordo sull’aspetto identitario dell’opera per la città, un aspetto che il Fec, secondo tutte le parti, dovrebbe prendere in considerazione. Se però, così come tutto lascia pensare, il Fondo edifici di culto avesse già deliberato il trasferimento, il Comune chiederà due condizioni: far rientrare l’opera entro la data dei festeggiamenti di Santa Lucia, e che la chiesa di Santa Lucia al sepolcro venga attrezzata, per quella data, per garantire condizioni di sicurezza e ambientali.

Dal canto loro, le associazioni, che hanno inviato un documento in Prefettura, chiedono di voler intervenire nei procedimenti e di essere informate puntualmente su qualsiasi elemento riguardi la richiesta.

Un tema, questo del trasferimento, a cui la Regione ha sempre guardato a distanza. Eppure, di recente, l’assessore regionale alla Cultura, Alberto Samonà, presente questa mattina in videoconferenza, ha dichiarato di voler ascoltare la città in caso di parere contrario. Cambiare idea, però, in questa vicenda è un’abitudine. Basti pensare alla posizione del Comune: prima contraria, poi favorevole ma solo in caso di restauro e un’altra mostra a Siracusa, ed infine contraria. Un parere negativo che va contro tutte le dichiarazioni rilasciate in questi mesi da Fabio Granata, assessore comunale alla Cultura e grande amico di Vittorio Sgarbi.

Il peso di questa vicenda potrebbe manifestarsi domani quando la città è chiamata ad un sit in di protesta in Piazza Duomo. Una grande partecipazione sarebbe un segnale forte di volontà popolare, Fec permettendo.