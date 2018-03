Siracusa, Progetto figure amiche: gli agenti della Polizia di Stato fanno visita ai bimbi dell’asilo nido

Nell’ambito della cosiddetta Polizia di prossimità, Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno fatto visita, questa mattina, ai bambini dell’asilo nido “Celentano”, sito in via Basilicata. Ai piccoli è stata data la possibilità di familiarizzare con gli agenti e di salire a bordo dell’autovettura di servizio.

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato C.G. (classe 1970), S.G. ( classe 1972), G.C. ( classe 1983) e D.A. (classe 1975) per inosservanza a dette misure.