Siracusa, raddoppiano i sit in per far sbarcare i migranti della Sea Watch: oggi doppio appuntamento

“Proprio nei giorni della memoria è opportuno ricordare che quello che si sta consumando nel Mediterraneo è un vero e proprio olocausto. Una tragedia di fronte alla quale è necessario che l’Italia non commetta gli errori del passato”. È questo il monito lanciato dalla segretaria della Flc Cgil Sicilia, Graziamaria Pistorino, che ha riunito il direttivo regionale a Siracusa dove da giorni si attende lo sbarco della nave Sea Watch con a bordo 47 migranti. E stamattina alle 11 in via Stentinello, sulla scogliera di Targia si terrà una nuova manifestazione per chiedere lo sbarco dei migranti.

“A partire dai comparti della conoscenza, scuola, università, ricerca, formazione professionale, conservatori e accademie, bisogna aprire gli occhi – aggiunge – e prendere coscienza della situazione che stiamo vivendo ormai da anni. Per questo abbiamo deciso di essere qui oggi, per chiedere al ministro dell’interno, Matteo Salvini, di far sbarcare le persone a bordo della Sea Watch. La politica dei respingimenti – continua Pistorino – forse è utile a distrarre l’attenzione degli italiani dai grandi problemi del nostro Paese, dalla disoccupazione giovanile al Sud ai mancati investimenti nella scuola siciliana, o ad alimentare la propaganda politica dei partiti di maggioranza, ma sicuramente viola il diritto internazionale e quello umanitario. Un baratro umano che abbiamo già vissuto e che il mondo della conoscenza intende contrastare con tutte le sue forze”.

E domani si aggiungeranno il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, le delegazioni della Cgil di tutte le altre province siciliane e una della Cgil regionale con il segretario generale della Cgil Sicilia, Michele Pagliaro. Sarà presente anche il componente della segreteria nazionale, Giuseppe Massafra, una presenza che vuole sottolineare l’impegno del sindacato nella difesa dei diritti umani. La concentrazione di tutti gli enti della Cgil è prevista a partire dalle 11.

Intanto dopo la visita a bordo di ieri da parte dei deputati nazionali del Partito Democratico, Matteo Orfini e Maurizio Martina, oggi potrebbe essere il turno di un altro esponente democratico: Cecile Kyenge. L’europarlamentare da ieri è in città e in serata ha partecipato alla manifestazione organizzata da una ventina di associazioni al Tempio di Apollo. “Sono qui – ha detto – per portare la solidarietà di tutte le persone che credono in un Paese e in una politica diversa da queste dimostrazioni lesive dei diritti umani”.

E oggi pomeriggio si replica. Alle 17, sempre a Largo XXV Luglio, avrà luogo un sit in promosso da associazioni di volontariato, da organizzazioni sindacali e da enti a favore dello sbarco, esclusivamente per ragioni umanitarie, dei migranti presenti sulla nave “SeaWatch”, attraccata nei pressi di Siracusa. Un nuovo appuntamento che dovrebbe vedere anche la presenza di alcuni sindaci e amministratori della provincia favorevoli allo sbarco dei 47 migranti e che esibiranno la fascia tricolore. Quelli che invece non potranno partecipare fisicamente, invieranno un video messaggio che sarà postato sui social con l’hastag #scendeteli.

Alla manifestazione di oggi ci saranno anche artisti come Carlo Muratori, Peppe Qbeta e Giancarlo Latina oltre agli allievi dell’accademia Inda. Inoltre durante il sit in si terrà un momento di approfondimento legale e tante storie di integrazione e accoglienza.