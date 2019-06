Siracusa, Rita Gentile assessore al posto di Giovanni Randazzo: le indicazioni di Lealtà e Condivisione al sindaco

Fuori il dimissionario (da tempo) Giovanni Randazzo, dentro il consigliere comunale Rita Gentile. Lealtà e Condivisione al termine di una serie di incontri di “consultazioni” interne ha così deciso.

Il nome giusto per proseguire l’esperienza all’interno della Giunta Italia (promossa con riserva, e a cui, adesso, si chiede di cambiare marcia) è quindi quello del consigliere comunale “la cui presenza – si legge nella nota politica del movimento – potrebbe assicurare la continuità del proficuo lavoro svolto da Giovanni Randazzo oltre che garantire efficacemente l’assolvimento di molteplici compiti congruenti con l’esperienza maturata a livello professionale ed amministrativo”.

Un nome quasi a sorpresa, dato che i rumors davano come favorito Pippo Ansaldi, che comunque a giorni potrebbe ancora tornare all’interno di Palazzo Vermexio, a seguito del ricorso presentato dopo la “cacciata per incompatibilità” stabilito dall’assise nella prima seduta dell’attuale sindacatura. Resta da capire se la Gentile assorbirà le rubriche di Randazzo (Comunicazione e Relazioni con la Città, Politiche per l’Innovazione, l’Economia Solidale e il Dialogo Interculturale, Politiche Comunitarie, Polizia Municipale, Mobilità e Trasporti, Legalità, Trasparenza e Anticorruzione), anche se appare più probabile una rimodulazione delle stesse anche in vista di un rimpasto ben più corposo.

Intanto però Lealtà e Condivisione chiede al sindaco di operare “un radicale e profondo cambio di passo rispetto al suo primo anno di attività, a cominciare dai problemi di riorganizzazione interna (che saranno ben presto accentuati per effetto della cosiddetta quota cento) e dalla necessaria “riprogettazione”, graduale ma integrale, del bilancio comunale , per il quale noi siamo disposti a continuare a dare il nostro contributo, anche nelle istituzioni, mettendo a disposizione del governo della città competenze riconosciute che andranno adeguatamente valorizzate.”