Siracusa, le sardine tornano in piazza con meno colore e poca partecipazione

Siracusa non si lega più… ma alle sardine. Alla manifestazione di ieri sera in piazza Archimede (e in contemporanea in tutta la Sicilia) erano circa un centinaio, poco colorati, più che altro i fedelissimi e gli organizzatori che avevano – allora sì – riempito la piazza alla prima manifestazione. A Siracusa la risposta non è stata quella sperata. A fronte di una richiesta in questura per 600 persone, alla fine le sardine siracusane erano un centinaio circa, decina più, decina meno.

Anche perché oggi dire che Siracusa non si lega è piu una speranza perché la realtà vede il sindaco di Palazzolo aderire al partito di Salvini. Una decisione che gli ha attirato ire e parecchi commenti ostili. Anche da parte delle sardine, che a Siracusa sembrano essere l’ultimo movimento di sinistra a riuscire a portare la gente in piazza. Sempre meno, ma meglio di niente.

Il no alla Lega è stato ribadito con forza, ieri sera, affrontando anche temi importanti come l’emigrazione e la lotta alla mafia.