Siracusa, si conclude l’attività di campionamento di acqua e plancton da Capo Murro di porco all’isola delle Correnti

Si concluderanno domani le attività di campionamento e misurazione dei parametri chimico-fisici della colonna d’acqua, prelievo di campioni di acqua e placton e osservazioni macroplastiche, nello specchio acqueo che va da Capo Murro di porco, a Siracusa, sino all’isola delle Correnti, a Portopalo.

L’attività, avviata mercoledì scorso e in cui è impegnata la St3-Area Mare di Arpa Sicilia, si svolgerà dalle 3 alle 11.5 miglia nautiche a Sud dell’isola delle Correnti, 1 miglio nautico a Nord dell’Isola di Capo Passero e dalle 3 alle 11 miglia nautiche Sud-SudEst da Capo Murro di Porco.

L’operazione “Marine Strategy” prevede il monitoraggio marino costiero degli habitat delle praterie di Posidonia oceanica, dei mammiferi marini e infine dell’avifauna marina, in particolare del gabbiano corso e sviluppa indagini in materia di microplastiche disperse, per ottenere una stima quantitativa dei rifiuti spiaggiati lungo le coste, lo studio di habitat di elevato pregio ambientale e l’osservazione delle specie non indigene come il fitoplancton. Le attività verranno svolte con l’ausilio dell’imbarcazione denominata “Teti”.