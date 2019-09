Siracusa, sistema “Nose”: Confindustria difende l’app per individuare i miasmi

Il Presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona interviene sull’app “Nose”, recentemente presentata in Prefettura. Per Bivona l’app è uno strumento utile per la collettività a fare chiarezza sui fenomeni di qualità dell’aria e l’iniziativa promossa dall’Assessorato Regionale, da Arpa e dal Cnr va nella direzione auspicata dalle aziende del polo industriale.

“A discapito di quanto letto sulla stampa in questi giorni – dice Bivona facendo riferimento alle critiche che l’apps ha ricevuto -, riteniamo ottimo il lavoro fin qui compiuto dal tavolo Prefettizio, di cui fa parte la Regione con l’Assessorato Territorio e Ambiente, l’Arpa Sicilia, le autorità provinciali competenti in materia e il Cnr, che sta promuovendo una metodologia che consentirà di conoscere, con sufficiente tempestività e certezza, le origini e le cause dei fenomeni olfattivi, avvertiti non solo a Siracusa, ma anche in altri Comuni”.

Per il numero uno di Confindustria Siracusa, infatti, il problema degli odori molesti che le popolazioni avvertono va affrontato con la necessaria competenza e senso di responsabilità per evitare di creare confusione e allarme nella popolazione.

“Riteniamo molto importante che si faccia chiarezza sulle origini e le cause dei fenomeni olfattivi – prosegue -: abbiamo infatti sempre sostenuto che nella nostra area non sono solo le industrie a generare emissioni in atmosfera, siamo circondati da discariche a cielo aperto di liquami vari che gli automobilisti siracusani conoscono bene, depositi di idrocarburi costieri, impianti di depurazione dei reflui civili o industriali, traffico mercantile etc., che in alcuni casi possono essere responsabili dei fenomeni suddetti”.

Il sistema messo a punto dal Cnr, ente pubblico di massima competenza, prevede il prelievo dei campioni di aria non al camino, essendo già monitorato e che ha dinamiche di diffusione legate a fattori meteoclimatici, ma direttamente laddove il cittadino avverte l’odore.

“La geo-localizzazione del fenomeno – ancora Bivona -, associato alle analisi dell’Arpa e alla direzione del vento, consentirà di intervenire tempestivamente alla fonte reale ed interrompere il disagio dei cittadini. Vorrei solo ricordare a chi auspica soluzioni alternative, che da tempo le industrie sono dotate di analizzatori continui su tutti i camini con registrazione cartacea che tutti possono verificare in qualsiasi momento, come le più note telecamere e che l’area industriale siracusana in tema di monitoraggio di immissione al suolo delle più rilevanti sostanze inquinanti è riconosciuta essere all’avanguardia in campo nazionale, grazie al Cipa , fondato e gestito dai privati, che continuamente viene arricchito con nuove e più sofisticate tecnologie”.